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ズッカ ヨットロープバッグ
商品番号 G27582823840
商品名

ズッカ ヨットロープバッグ
ブランド名 ズッカ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますズッカヨットロープバッグ色はライトグレー丈夫さとしなやかさを兼ね備えレザーながら軽量な使い心地500mlのペットボトルやA4サイズが収まるサイズ感コーディネートを選ばないシンプルなデザインですが見た目以上に大容量なバッグ肩掛け出来るワンハンドルのバケツトート内ポケットがひとつあります上部スナップボタン留め裏地はありません柔らかく自立はしません大きいサイズですサイズのご確認をお願い致します高さ約37cm巾約40cmマチ約19cm2度程使用の美品ですが中古とご理解の上よろしくお願い致しますカラー...グレー種類...バケツ型#ズッカ#ZUCCA#トートバッグ#大容量#バケツバッグ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ
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