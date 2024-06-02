patou パトゥ　つけ襟　ホワイト

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patouエンブロイダリー付け襟こちらで購入させていただきましたが着用機会が無いため出品いたします。全出品者さまの着用回数は不明とのことです。私は服の上から室内試着のみの未使用です。首の後ろに小さい汚れ首周り内側にくすみ右後ろ側に黄変前側にも黄変がございます。届いた時は黄変はありませんでしたが、徐々に出てきたものだと思います。クリーニングに出すか漂白剤などで落ちるんじゃないかと思います。着用すると目立ちませんが、多少使用感があるのをご確認の上ご購入お願いいたします。今の季節はスウェット夏はTシャツ冬はノーカラーのコートの上からと、様々なコーディネートにプラスして楽しんでいただけるアイテムです。襟のみで定価36000円ほど高橋愛さんや松田未来さんが着用されていました。紗栄子さんがお好きな方にもおすすめです。発送時の畳ジワはご了承くださいませ。miumiupradaeditforluluエディットフォールルセシリーバンセンシモーネロシャ