レディースパーリゲイツ

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商品詳細
去年2022年夏に購入。サイズは0サイズですが、Mサイズの方でピッタリサイズです。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ネイビー袖丈···半袖季節感···春、夏２回ほど着用しました。畳んでいたので、シワがあります。
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