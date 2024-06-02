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レディースパーリゲイツ
商品番号 O73659370524
商品名

レディースパーリゲイツ
ブランド名 パーリーゲイツ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年2022年夏に購入。サイズは0サイズですが、Mサイズの方でピッタリサイズです。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ネイビー袖丈···半袖季節感···春、夏２回ほど着用しました。畳んでいたので、シワがあります。
http://narcologia.ru/goods/enquire620289.html
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