未使用品　theory セオリー　半袖ブラウス　ストライプ　チャコールグレー

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セオリー ストライプの半袖ブラウス。シックな色合いで、折り返してある袖口が軽快な印象のブラウスです。写真②が近いお色です。[素材]綿100%[サイズ]平置き採寸 着丈…63㎝ 裄丈…32㎝ 身幅…52㎝素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい。細かい点を気にされる方はご遠慮願います。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏