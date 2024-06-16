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未使用品　theory セオリー　半袖ブラウス　ストライプ　チャコールグレー
商品番号 C16063014074
商品名

未使用品　theory セオリー　半袖ブラウス　ストライプ　チャコールグレー
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セオリー　ストライプの半袖ブラウス。シックな色合いで、折り返してある袖口が軽快な印象のブラウスです。写真②が近いお色です。[素材]綿100%[サイズ]平置き採寸　着丈…63㎝　裄丈…32㎝　身幅…52㎝素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい。細かい点を気にされる方はご遠慮願います。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/ambassador988906.html
http://narcologia.ru/goods/composite280754.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador340106.html
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