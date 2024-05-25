ディズニーシー　Tシャツ　18周年

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ディズニーシーで購入しました。サイズ M定価2600円身幅約48㎝ 着丈約65㎝袖丈約22㎝ （素人採寸）未使用ですが、自宅保管のため気になる方はご遠慮下さい。タグに折れ等あります。神経質な方、完璧な商品をご希望の方はご購入はご遠慮下さい。初期からの傷や色の剥げ、ほつれ等はご了承下さい。見落としの汚れや傷等あるかもしれないので、ご了承の上、ご購入のご検討よろしくお願い致します。緩衝材無しで、小さくたたんで圧縮して、簡易包装で発送します。また、梱包時の折シワ等はご了承下さい。