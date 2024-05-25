《 新品未使用 》沖縄製 琉球の里 かりゆしウェア つわぶき柄 開襟シャツ L

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ご覧頂き有難うございます。【琉球の里】沖縄産日本製かりゆしウェアつわぶきボーダー柄開襟シャツレディース半袖 上着イージーケア加工（アイロン簡単）抗菌防臭加工山水に楼閣といった古代風景を「つわぶき」の葉に映しこんだ、幻想的なデザイン。（透け感がありますのでインナーを着て着用になります）【サイズ】Lバスト86〜94身長154〜162平置き後ろから測定肩幅約39cm脇下から身幅約49cm首後ろから襟は含まず着丈約60cm【素材】ポリエステル100%【状態】新品未使用元からポケットの所、黒の繊維が一緒に織り込まれてるようです。主観では気になりませんが気になる方はご遠慮下さい画像7枚目【定価】8580円（税込）⚫︎ご購入後1〜2日以内に発送します。《らくらくメルカリ便ネコポス・匿名配送》お住まいの地域や天候にもよりますが通常だと2〜4日以内で到着してます。（受付の方の判断で船便になった場合は、発送から到着まで3〜7日かかる場合がございます）⚫︎出品時に検品してます。汚れや傷がある場合は掲載してますが見落としがある場合がございますのでご理解お願いし ます。⚫︎写真画像は、撮影状況や画面設定などにより実際の商品と色味が変わって見える場合がございます。⚫︎圧縮して送りますのでシワ等、予めご了承ください。（上記内容をご了承の上、ご購入をお願いします）他に不明な点が有れば質問して下さい。シャツ種類···かりゆしウェア