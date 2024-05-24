lillilly チェックシャーリングパフトップス

lillillyリルリリーチェックシャーリングパフトップス定価￥12,980(税込)フリーサイズホワイト■今年の夏購入し1度の着用ですが、素人管理ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。■他にもおまとめ購入の場合送料分お値引き致します。良かったらご覧下さい(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)↓#Kお洋服カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋



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