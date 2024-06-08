ノースフェイス 韓国限定 Tシャツ バンダナ オフホワイト Lサイズ

値下げしました。5500円→4410円\u003c韓国限定\u003eTHENORTHFACEのバンダナ柄のTシャツです。ユニセックス2023.8韓国のロッテ免税店購入いたしました。正規品★商品名：BIGLOGOBANDANAS/SR/TEE★品番：NT7UN29B★カラー：オフホワイト 柄部 ネイビー★サイズ：Lサイズ(100)着丈72肩幅48身幅110袖丈23★素材：綿100%自分の都合、気分によりお値下げする場合があります。そしてその時の気分で元の値段に戻す場合もあります笑ノースフェイスホワイトレーベルTシャツバンダナ柄ペイズリー柄



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