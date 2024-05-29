Kahiko カヒコ【F】✨️ ブラウス レディース パイナップル柄

即日発送‼️24時間以内の発送を心掛けます‼️⭐️ お値引について ⭐️プロフィールをご確認願います♪#レディースusedエーシー↑レディースの全商品はこちら‼️470⭐️⭐️⭐️ 商品のご説明 ⭐️⭐️⭐️♡ブランドKahikoカヒコ ♡サイズ・採寸（平置き採寸／㎝）着丈約72身幅約55肩幅約44袖丈約22♡素材 お写真に掲載しております。ご覧ください^^♡カラー・柄 水色、イエロー、パイナップル柄♡商品状態 目立った傷や汚れなし☘☘☘(^.^)／＼(^-^)／＼(^.^)☘☘☘⚠️古着の注意点⚠️・基本的に、大きなダメージのないものを出品していますがあくまでも古着や中古のものです。・できるだけ毛玉や汚れは取り除くようにしていますが、多少生地のけば立ちや、薄く汚れ、毛玉があることもございます。また、洗濯や経年による、色褪せやボタンの緩みがある場合もございます。・計測は平置きで行っています。多少の誤差があることをご了承ください。・色がイメージと違う、サイズが合わないなど、お客様都合での返品はお断りしていますので、写真や説明文のサイズはよく確認の上、ご購入ください。・保管上、または梱包、配送（折りたたんで配送）でできるシワはご容赦ください。また、圧縮して梱包させていただく場合もございます。ご理解頂けると幸いです。・自宅保管ですのでご理解願います。・お色は写り具合により、多少の違いがある場合がございます。ご了承願います。☘☘☘(^.^)／＼(^-^)／＼(^.^)☘☘☘丁寧対応、迅速発送を心掛けております。最後までご覧頂きありがとうございました^^



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