小野珀子　釉裏金彩　水滴　重要無形文化財

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◆ご覧になっていただきありがとうございます。◆未使用品、長期保管品。底面の色は元からなのか分かりません。ほんの僅かな擦れはあるかもしれません。◆サイズ約5.8㎝高さ 約4㎝先端までの高さ 約4.5㎝ ◆木箱等、画像のものが全てです。 ※紐なし。 ※出品前に全て洗っております。以下も出品中です。小野珀子 釉裏金彩 遊 箸置き 佐賀県重要無形文化財※同梱値引き可能です。◆商品の状態は充分にチェツクしておりますが新品同様のお品物をお探しの方・神経質な方はご購入をお控え下さい。◆陶器類は、長期保管品が多い為撮影前に洗って出品しております。(洗えないお品は除菌シートで拭いております。)●気になる点があれば事前に何なりとコメントください。カラー···イエロー