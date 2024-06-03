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美品 グランターブル系列 定価17,500円 白 トップス M
商品番号 S14013584771
商品名

美品 グランターブル系列 定価17,500円 白 トップス M
ブランド名 グランターブル
特別価格 税込 1,470 円
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商品詳細

メドックで購入しました。透け感と可愛いデザインのパーカートップスです。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖素材···シフォン/チュールスコットクラブSCOTCLUBグランターブルグレディブリリアンアーガagaラディエイトradiateヤマダヤ499937
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