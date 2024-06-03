最終価格★gypsohila Unconditional Tee グレー

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ジプソフィアアンコンディショナルTシャツ公式サイトにて購入しました。1度着用したかしてないか記憶にないくらいです。保管時についたしわがよってしまっております。素人検品自宅保管ですので神経質な方のご購入は御遠慮ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）定価…6,600円カラー...グレー袖丈...半袖季節感...春,夏,秋,冬ロンハーマンタグお借りしています。小さく折りたたんで発送させて頂きます。