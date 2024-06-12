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L'ESTROSE✨Tシャツ　黒　五分袖　レストローズ　花アップリケ　M
商品番号 E74263274765
商品名

L'ESTROSE✨Tシャツ　黒　五分袖　レストローズ　花アップリケ　M
ブランド名 レストローズ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割引き＊おまとめ割引＊リピート割引きやってます❣️プロフィール確認してください☀️ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ご覧頂きありがとうございます✨■商品説明人気商品♥♡⭐L'ESTROSE⭐❤アップリケと刺繍がポイント❤珍しいデザインです(((o(*゜▽゜*)o)))❤汚れ・シミなしですが着用による色褪せやヨレあります。数年前の物です。ご理解頂ける方のご検討宜しくお願いします。綿100%で多少ストレッチ性あります。襟ぐり広めです。丁寧に梱包します٩('ω')و状態は写真でご確認ください♪早い者勝ちです！------------------------------------------★サイズ　　着丈44.5cm身幅35cm袖丈(襟ぐりから袖口まで)41cm　　Mでも小さめです。------------------------------------------★匿名配送・送料無料❗️★1点限り❗️※交渉中に購入しても購入者優先です■取引時の注意点古着(使用感、お色、傷)にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。水や刺激に強い袋に入れてお送りします(^.^)梱包による畳みジワはご了承下さい。★無言購入OK❗️※保管管理日焼け防止の為、冷暗所に保管しています❗️※採寸は素人ですので若干の誤差があります。ご容赦　頂ける方の購入お願いします(*^^*)購入前にプロフィールをご確認下さい(\u003e◡\u003c)商品、全部見れます✨✨✨✨⬇️#♡八智フォロー割り・リピ割りあり♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆・お客様のご都合(お色や状態)による返品は、お受け出来ない場合がございます、ご了承ください。・送料の都合により発送方法を変更することがございます(匿名配送は変更致しません)最後までご覧頂きありがとうございます(^。^)#レストローズ#L'ESTROSE#レディース長袖#レディース長袖黒シャツk-00
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