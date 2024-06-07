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ロエベ 長財布 財布 ロングウォレット ラウンドファスナー ロゴ型押し レザー
商品番号 S67069714585
商品名

ロエベ 長財布 財布 ロングウォレット ラウンドファスナー ロゴ型押し レザー
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベ長財布財布ロングウォレットラウンドファスナーロゴ型押しレザーブルーゴールド金具ブランドLOEWEロエベ商品名長財布商品番号101.N88.F13カラーブルーサイズ横　19cm　縦　10cm　奥行　2cm素材レザー付属品-ランクABランクコメント外側：角スレ・薄汚れ・金具キズ(小)　内側：汚れ・使用感(写真参照)管理番号0609-a6319y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/passionate468913.html
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