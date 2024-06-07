【未使用】ガブリエル フランツェン バッグストラップ カモフラージュ

ガブリエルフランツェンのバッグストラップです。お色はカーキのカモフラージュ柄、定価24200円のお品。こちらは購入したものの使用しないまま保管してありましたのでとても綺麗な状態です。使うつもりでしたのでタグなどは捨ててしまっております。金具はビンテージ加工のため元々ピカピカではございません。検品には気をつけておりますが、自宅保管品である事をご理解いただき、細部まで気にされる方は購入をお控えください。バッグのストラップとしても、ベルトとしても活用して頂けます。スタイリングのポイントとしてお勧めです。 いつものBAGもこれさえあれば、新鮮且つ他と差を付けられます。 【ガブリエルフランツェン】長年ジュエリーやアクセサリーのデザインに携わり、ラグジュアリーブティックのオーナーをしていた経験を持つgabrielefrantzenが、2009年にドイツでスタートしたブランド。デザイナーの感性が光るラグジュアリーなコレクションはファッションコミュニティーでも話題。アパルトモンカモフラ迷彩ゴールド金具ミューズドゥドゥーズィエムクラスMUSEdeDeuxiemeclasseビンテージアメリカーナイエナアダムエロペプラージュapstudioグッドグリーフシータパランティカ



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