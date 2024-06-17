■各種割引のご案内●フォロー割このアカウントをフォローしたら・～4999円:200円引・～9999円:300円引・10000円～:400円引●おまとめ買い割引フォロワー様で、２点以上のまとめ買いで、２点につき500円引●リピーター割引フォロワー様で、リピーターの方は200円引※即購入も大歓迎です‼️※すべての割引が併用可能です。※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントください。※ご購入後の値下げは出来かねます。#TIKITIKI古着すべて#TIKITIKI古着レディース#TIKITIKI古着小物#TIKITIKI古着バッグ#TIKITIKI古着マイケルコース素材···牛革(本革)カラー···ブルー種類···その他ショルダーバッグ■商品説明きれいめやデザイナーズ、ブランド物が好きな方にオススメのMICHAELKORSより、様々なコーデに合わせやすいレザーショルダーバッグの紹介です。表面は上品なネイビーレザーで、表情のある丈夫な本革生地、艶があり、大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感です。四角いデザインにサイドががわずかにラウンドカットされたドーム型、落ち着きのあるゴールドのジップや金具が上品です。艶のあるレザーで、正面タグにはMICHAELKORSのゴールドロゴが高級感があります。中の生地にはブランドネームが総柄で入っていて、片側にリップなどの小物を入れるフリーポケット、反対はジップ付きで、とてもキレイな美品です。傷の付きにくい丈夫なレザーの生地で、安心して毎日ヘビロテできますが、見た目は高級感があり、コスパ抜群です。2ウェイのハンドバッグでマチもあるため、スマホやイヤホン、ペットボトルや長財布等も入り、毎日でも安心です。■AACD加盟のリサイクルショップから購入した正規のバッグです✨古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないで下さい♪ ●実寸サイズ幅32高さ24マチ13cm素材本革100%カラーネイビー●コンディション S【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED



匿名配送】マイケルコース エミー ショルダーバッグ 紺色 ドーム型 極美品-



匿名配送】マイケルコース エミー ショルダーバッグ 紺色 ドーム型 極美品-



匿名配送】マイケルコース エミー ショルダーバッグ 紺色 ドーム型 極美品-



匿名配送】マイケルコース エミー ショルダーバッグ 紺色 ドーム型 極美品-



匿名配送】マイケルコース エミー ショルダーバッグ 紺色 ドーム型 極美品-



マイケルコース ショルダーバッグ



マイケルコース ショルダーバッグ | フリマアプリ ラクマ



マイケルコース ショルダーバッグ



マイケルコース ハンドバッグ ショルダーバッグ オレンジ - ハンドバッグ



マイケルコース ショルダーバッグ



マイケルコース ショルダーバッグ



Armerie Boutique / マイケル・コース MICHAEL KORS 斜め掛け ...



Armerie Boutique / マイケル・コース MICHAEL KORS 斜め掛け ...



新作☆Michael Kors☆ドーム型 レザー クロスボディー送料関税込 ...



マイケルコース】ミディアム レザー ドーム サッチェルバッグ (Michael ...