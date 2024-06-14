クリスチャンディオール ラインストーン リング 指輪 サイズ52(約11号)

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ChristianDiorクリスチャンディオールラインストーンリング指輪アクセサリーサイズ52(約11号)レディースシルバー系商品情報ブランド名ChristianDiorクリスチャンディオール状態ランクABランクラインカラーシルバー系素材サイズ表記サイズ：52実寸：約11号ポケット付属品画像内にあるものが全てになりますシリアル及び刻印状態使用感 擦れ 小傷ラインストーン取れ⭐︎注意事項⭐︎プロフィールの確認をお願いします。購入場所は古物商取引BTOBにてエコリングにて購入した物です。状態ランクについてN新品S未使用品(展示品など)A傷汚れの少ない状態の良い商品B程よい使用感や多少の傷汚れはあるが程度良好なものC使用感の他傷や汚れが目立つ商品Dかなり大きな傷がある難あり商品Eジャンク品しっかりと画像を見たうえでのご入札をお願いいたします。※中古品ですので新品同様等完璧な品をお求めいただく場合ご遠慮ください。※掲載画像はディスプレイ画面等の関係上、実際の商品と色、質感等が若干異なる場合があります。※色味の違い等による返品もお受け致しかねますので、気になる方は事前にお問い合わせ下さいませ。管理番号 9094630