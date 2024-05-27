MXR M133 Micro Amp

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商品詳細
M133MicroAmpMXR マイクロアンプ 動作確認済みジョン・フルシアンテ、フリー、ジャック・ホワイト、ジョー・サトリアーニ、デイブ・グロール、アレックス・ターナー、アルバート・ハモンド、ニック・ヴァレンシなどのプロが使ってるそうです音を歪ませることなくブーストさせることが可能なクリーンブースターの定番モデル演奏時のニュアンスの違いによるダイナミクスの音量差やシングルピックアップとハムバッカーの切り替えによる出力差等を補うのに適しておりまたサウンドメイクにも効果を発揮します#MXR#M133MicroAmp#ブースター#クリーンブースター#エフェクターエフェクトタイプ···ブースター種類···エレキギターよう、エフェクター・プロセッサー
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