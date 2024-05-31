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【✨未使用級✨】トリーバーチ　ショルダーバッグ　2way　エマーソン　レッド
商品番号 E34842369386
商品名

【✨未使用級✨】トリーバーチ　ショルダーバッグ　2way　エマーソン　レッド
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！コメント無しの即購入OKです！※フォロー割引希望な方はコメント欄にてよろしくお願い致します。詳しいことにつきましてはプロフィールをご確認ください。【ブランド】:TORYBURCHトリーバーチ【アイテム】:TORYBURCHトリーバーチ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　手提げ　肩掛け　斜め掛け　クロスボディ　2wayゴールドチェーン　レッド　赤　ゴールドロゴ　金ロゴ　ゴールド金具　金金具　エマーソン　レディース　レザー　本革　デート　プライベート　ミニ　ポシェット　Tロゴ　型抜き　コンバーチブル大手のリサイクルショップで購入したものになります。鑑定済み商品です。【商品紹介】トリーバーチのチェーンショルダーバッグになります！こちらのカラーは出回りが少なく、手に入りにくいカラーとなっております！上質なレザーを使用しゴールドロゴが高級感を醸し出してます！普段使用する財布や携帯、化粧品などの収納が可能となっており、プライベートなどで大活躍する商品にもなってます！【商品状態】:数回の使用で、目立つ傷や汚れなどはなく、未使用に近い商品となっており、まだまだ綺麗に使える商品となってます！※あくまで素人目線ですので、神経質な方はご遠慮ください。気にならない方にはとてもオススメな商品となってます！【参考価格】:61,000円【仕様】・マグネットボタン式開閉・外側オープンポケット×1・内側オープンポケット×1【サイズ】・縦16cm・横21cm・マチ10cm・ショルダー110cm※素人採寸のため、多少の誤差があります。【カラー】・レッド　赤※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現実と色味が異なる場合がありますが、ご了承ください。【素材】・レザー　本革【付属品】・本品のみ【配送について】・基本1〜2日で発送いたします！※都合上遅れる場合がありますが、ご了承ください。・発送は簡易包装となります！・全国送料無料となります！お気軽にご質問ください♪フォロー割も行っております✨詳細はプロフィールのご確認をよろしくお願い致します！管理番号:0095000
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