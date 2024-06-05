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repetto レペット2way 巾着 ショルダーバッグ
商品番号 K35728379089
商品名

repetto レペット2way 巾着 ショルダーバッグ
ブランド名 レペット
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。Repetto　レペット巾着型ショルダーバッグ2wayカラー　ベージュ牛革レザー×スウェードレザー横幅　20cm高さ　18.5cmマチ　14cmショルダーベルト　97cm(調整可能)内側　オープンポケット　1つ定価　86900円【付属品】保存袋ギャランティカードショップカード購入当初のまま全てです。こちら、レペットの巾着型ショルダーバッグです。同色異素材の切り替えデザインです。バケツ型ですので、お荷物もたくさん入る優秀なバッグです。優しいベージュトーンの色合いがどんなお洋服にも馴染みます。リングを持ち手にして、またショルダータイプでもどちらも素敵に持っていただけます。本体レザー部分、持ち手、ショルダー部分、内側ともに汚れ等なく綺麗な状態です。中央下部のスウェード部分、素材の特質上少しスレが見受けられます。詳しい状態は写真をご確認ください。季節を問わず、1年中持っていただけるバッグです。まだまだ長く愛用していただけるかと思います。お好きな方がいらっしゃいましたらお譲り致します。ご検討下さいね。カラー...ベージュ素材...牛革(本革)種類...ハンドバッグ
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