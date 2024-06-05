シェリエ ポイントチェーンニットミニワンピース リエンダ herlipto ...

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shellerシェリエポイントチェーンニットミニワンピースケーブルニット 半袖アイボリー目立つ難はないかと思いますがチェーン部分の糸やや弱まっている箇所と縫い直した箇所あります。ご理解お願い致します。コンパクトに畳んで圧縮して発送します。ご了承ください。