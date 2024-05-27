エルメス　クラッシックポロ新品

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商品詳細
エルメスクラッシックポロ『ドゥブル・ジュー』新品未使用2023購入カラーネイビー表記サイズはSですが、サイズ感はMです。平置き寸法身幅 42㎝着丈 64㎝ストレッチ有りボタン保護シール貼ったままです。新品ですがたたみジワあります。コンパクトにて発送予定です。柄・デザイン···無地袖丈···半袖
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