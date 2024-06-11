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★HAK★長袖シャツ　送料込み！
商品番号 O24326449982
商品名

★HAK★長袖シャツ　送料込み！
ブランド名 ハク
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ明記なしなのでFサイズにしました。着丈約65cm（後ろ部分約75cm）です,定形外郵便での発送他の品物もチェックしてみて下さい！#ハク#花柄#刺繍
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