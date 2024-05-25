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y2k タンクトップ サイドギャザー　星　グランジ
商品番号 G99029077993
商品名

y2k タンクトップ サイドギャザー　星　グランジ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

星が印象的なタンクトップです。サイドギャザーやクラッシュしたような質感など凝っていて可愛いです♡ラフな格好にも合うので、ストリートファッションなど幅広く取り入れられます！サイズ:M発送まで2〜4週間ほどお時間頂きます。お急ぎの方はご遠慮下さい。お値下げ不可カラー···ホワイトカップ···カップなし季節感···春、夏
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