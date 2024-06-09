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ポケモンカード　V STARユニバース　シュリンク付き
商品番号 H99312598887
商品名

ポケモンカード　V STARユニバース　シュリンク付き
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード「ハイクラスパックVSTARユニバース」1BOX新品未開封のシュリンク付きです。値下げ交渉不可。またすり替え等防止の為返品はお断りしております。
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