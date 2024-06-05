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BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36
商品番号 C23211915032
商品名

BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36
ブランド名 バルマン
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALMAINバルマンノースリーブシャツサイズ36(Sサイズ)肩幅　約39.5cm身幅　約44cm着丈　前約62cm、サイド約57cm※画像￼￼￼8.9枚目虫食い3点あります。裾に近い部分なのでINして着たりすれば気にはならないと思いますが出して着ると私は気になり、着なくなってしまいました。2年ほど前に香港かシンガポールのBALMAINブティックにて購入致しました。ピンクが店頭にあるのは珍しく即決して購入したのを覚えております。4〜5万円くらいだったかと思います。※画像4枚目5.6回しか着用しておりませんが自宅で洗濯した為かプリントのシルバー部分が少しハゲております。他は汚れ、ほつれなどは見当たりませんでした。
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