

BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36 BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36



BALMAIN (バルマン) ノースリーブブラウス ブラック サイズ:36 BALMAIN (バルマン) ノースリーブブラウス ブラック サイズ:36



BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36 BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36



BALMAIN (バルマン) ノースリーブブラウス ブラック サイズ:36 BALMAIN (バルマン) ノースリーブブラウス ブラック サイズ:36



BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36 BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36



BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36 BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36



BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36 BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36



BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36 BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36



BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36 BALMAIN バルマン ノースリーブシャツ サイズ36



稀少 高級ブランド BALMAIN バルマン Tシャツ 若者の大愛商品 8160円 ... 稀少 高級ブランド BALMAIN バルマン Tシャツ 若者の大愛商品 8160円 ...



バルマン BALMAIN タンクトップ カットソー ノースリーブ ボーダー ロゴ プリント 36 ベージュ /MY ■GY09 レディース バルマン BALMAIN タンクトップ カットソー ノースリーブ ボーダー ロゴ プリント 36 ベージュ /MY ■GY09 レディース



BALMAIN - [USED/中古]BALMAIN バルマン タンクトップ・ノースリーブ ... BALMAIN - [USED/中古]BALMAIN バルマン タンクトップ・ノースリーブ ...



BALMAIN (バルマン) ノースリーブブラウス ブラック サイズ:36 BALMAIN (バルマン) ノースリーブブラウス ブラック サイズ:36



バルマンモノグラム ニットクロップトップ - Women | BALMAIN バルマンモノグラム ニットクロップトップ - Women | BALMAIN



バルマン ワイドパンツ レディース SIZE 36 (M) BALMAIN – rehello by ... バルマン ワイドパンツ レディース SIZE 36 (M) BALMAIN – rehello by ...

BALMAINバルマンノースリーブシャツサイズ36(Sサイズ)肩幅 約39.5cm身幅 約44cm着丈 前約62cm、サイド約57cm※画像￼￼￼8.9枚目虫食い3点あります。裾に近い部分なのでINして着たりすれば気にはならないと思いますが出して着ると私は気になり、着なくなってしまいました。2年ほど前に香港かシンガポールのBALMAINブティックにて購入致しました。ピンクが店頭にあるのは珍しく即決して購入したのを覚えております。4〜5万円くらいだったかと思います。※画像4枚目5.6回しか着用しておりませんが自宅で洗濯した為かプリントのシルバー部分が少しハゲております。他は汚れ、ほつれなどは見当たりませんでした。