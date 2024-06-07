FRED PERRY/フレッドペリー 半袖 ポロシャツ サイズS　レディース

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ご覧いただきありがとうございます。プロフィール、説明文をよくお読みいただきご検討お願いします。★商品： FREDPERRY/フレッドペリー半袖TシャツネイビーホワイトサイズSレディース記載サイズ： S肩幅 33cm身幅 41cm着丈 55cm袖丈 16cm※誤差はご了承ください★状態★使用感ありますが目立った汚れやキズはありません。綿100％★必読★ご注意★※状態や、写真を参考にしていただき、気になる箇所（素材など）がございましたら入札前にご質問いただければと思います。※大半が古着として販売させていただいておりますので、ダメージや汚れを見落とすこともございます。古着ということをご理解いただける方のみお取引お願いします。※採寸の誤差や色味などは現物と異なる場合（特に黒、ネイビー色）もございますのでご理解いただける方のみお取引お願いします。※発送については基本は簡易梱包にてクロネコヤマトさんより発送させていただいております。他の配送方法をご希望の際はご相談ください(お断りすることもございます)※発送はご入金確認当日から翌日を心がけていますが仕事の都合で3日～5日程かかることがございますのでご了承ください★出品カテゴリについて★出品のカテゴリについては主観で分けておりますので間違っていることもあります。実寸サイズや写真でご自分でご判断お願いいたします。不明あればご入札前にご質問ください。管理番号-A975