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【LANVIN en Bleu】 シースルータンクトップ
商品番号 S87433663960
商品名

【LANVIN en Bleu】 シースルータンクトップ
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【LANVINenBleu】シースルータンクトップ背面がしっとり柔らかいシースルーになっています。キャミソールやタンクをインナーに入れて着用して下さい♩流行りなどに流されず使いやすい1枚です◼︎サイズ38◼︎カラーブラック◼︎状態3回ほど着用　☆匿名発送　基本即日または翌日発送☆断捨離中にてアパレルを中心に多数出品商品は未使用〜1.2度商品の物が多く美品多数購入の方はセット割検討気軽に質問からどうぞお尋ね下さい▲素人採寸の為多少の誤差はお許し下さい#スタニングルアー#deuxiemeclass#ドゥーズィエムクラス#ZARA　#AURALEE#Drawer#ドレステリア#Astraet#デミルクスビームス#CELFORD#milaowen#IENA#Plage#Roku#ENFOLD#ELIN　#CINOH#マディソンブルー#madisonblue#ルシェルブルー#ミラオーウェン　#ユナイテッドアローズ#Demiluxebeams#SHINZONE#ロンハーマン#pheeny#RBS#YOKOCHAN#バンヤードストーム#ロンハーマン#chesty#ヌメロ#N21#BAILA#Oggi#GINGER#VERYなど好きな方にも。
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