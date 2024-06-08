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ビッキー カットソー 美品
商品番号 W27813353463
商品名

ビッキー カットソー 美品
ブランド名 ビッキー
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンセルシルクという上質な素材感が特徴の糸を使用したプチプライスニット。高級感のある光沢を作り出すテンセルシルクを用いたにも関わらず、お買い求めやすいお値段を実現しました！オフショルダーが大流行した昨年、今年ももちろん見逃せないトレンドアイテムですが、こちらは完全なオフショルダーとは違いショルダーホールで抜け感をプラスしました。肩のチラ見せが少しセクシーさを引き出すデザインなので、ボトムはワイドやスキニーなどのパンツアイテムで合わせていただくのがおすすめ☆商品詳細サイズ詳細S(1):着丈55cmバスト104cm肩幅31cm袖丈38cm
http://narcologia.ru/goods/peroration144815.html
http://narcologia.ru/goods/revamp681422.html
http://narcologia.ru/goods/message296527.html
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