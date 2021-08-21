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ガンダムカフェ アクリルスタンド ハロウィン アスラン カガリ
商品番号 G30940883084
商品名

ガンダムカフェ アクリルスタンド ハロウィン アスラン カガリ
ブランド名 キドウセンシガンダム
特別価格 税込 5,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガンダムカフェガンダムSEEDガンダムSEEDDestinyアスラン・ザラカガリ・ユラ・アスハアクリルスタンド新品、未使用、未開封即購入可能お値下げ不可バラ売り不可ガンダムカフェで販売されていたアクリルスタンドです。今では手に入らないとても希少なものかと思います。断捨離中のため出品をしておりますが、こちらは出品を迷っているため、突然削除することもあります。予めご了承ください。新品、未開封品ですが、初期傷などが気になる方はご購入をお控えください。貴重なお品なので、丁寧な梱包を心掛けます。よろしくお願い致します。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)#ガンダムSEED#アクリルスタンド#アクスタ#ハロウィン#ガンダムカフェ限定グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
http://narcologia.ru/goods/ordering806079.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce934855.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement684499.html
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