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MORABITO 高級レース　プルオーバー　カットソー　ブラウス　洗える
商品番号 J72996261724
商品名

MORABITO 高級レース　プルオーバー　カットソー　ブラウス　洗える
ブランド名 モラビト
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名:MORABITO高級レースプルオーバーブラウスカテゴリ:半袖レディースブラウス色:深みのあるブラック系で優雅さを引き立てます。サイズ:Lサイズ、ゆとりのあるフィット感で快適にお召しいただけます。ブランド:世界的に有名なブランド、MORABITO商品の状態:目立った傷や汚れがなく、良好なコンディションを保っております。ケアタグではお洗濯不可の表示ですが、ネットに入れて洗濯機で大丈夫です。肩幅37身幅48着丈60発送時はコンパクトに畳みます柄・デザイン···レースカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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