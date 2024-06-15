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ラシット　ショルダー,ハンドバッグ＆サコッシュ
商品番号 F70836812989
商品名

ラシット　ショルダー,ハンドバッグ＆サコッシュ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)、ナイロンショルダーにもなります。付属のポーチは、ショルダーを付けてサコッシュとして使用可能となっており、中にきちんとポケットもついてます。2-3回のみの使用で、とても綺麗な状態です。
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