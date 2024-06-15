ラシット　ショルダー,ハンドバッグ＆サコッシュ

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商品詳細
素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)、ナイロンショルダーにもなります。付属のポーチは、ショルダーを付けてサコッシュとして使用可能となっており、中にきちんとポケットもついてます。2-3回のみの使用で、とても綺麗な状態です。
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http://narcologia.ru/goods/cotton46961.html
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モノグラムプリントサコッシュ
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ナイロンコットンサコッシュ／ショルダーバッグ
ミニショルダーバッグ/サコッシュ/ナイロン/BEG/総柄
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