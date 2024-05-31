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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！古着購入の注意点などプロフィールに記載しています。ご確認ください。お得な割引きもございます。まとめ買いもご検討ください。★当店商品一覧→#古着屋カラフル★フォロー割り★フォロー頂くと、合計金額より500円引きいたします。必ず購入前にお問合せください。購入後の割引きは対応できませんのでお気をつけください。★まとめ買い割り★2点以上のお買上で下記の通りお値引きいたします。合計金額2点購入で1000円引き3点購入で2000円引き4点購入で4000円引き5点以上はお問合せください。■ブランド：Jaxie’s■素材：コットン100％■状態：インディゴ系・3・美レベル・特に難無し（微かな薄汚れあり）■サイズ表記：(cm)サイズ M~L相当・肩40・身幅47・ウエスト36・ヒップ47・股上（ウエストから）30・股下11（フリンジまで）・着丈87（フリンジまで）平置き採寸、採寸は多少の誤差がありますので、ご了承ください。C-157★発送について全品送料無料 佐川急便より発送いたします。(離島ゆうぱっく)※値下げ交渉または、ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。#古着女子#古着男子#90年代#90s#80s#70s#まとめ買い#まとめ売り#ヴィンテージ#USED#レトロ#ビンテージ#セット販売#古着卸#アウター#ワンピース#レトロワンピース#レトロワンピ#スカート#ボトムス#カットソー#パンツ#古着屋カラフル袖丈...袖なしカラー...ブルー柄・デザイン...その他季節感...春、夏
http://narcologia.ru/goods/reproduce913955.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate469248.html
http://narcologia.ru/goods/flight30428.html
Jaxie’s レディースヴィンテージデニムオールインワンサロペットUSA製
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