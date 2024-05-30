美品coachハンドバッグ ショルダー レザーゾーイキャリーオール F49500

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coachコーチレザーゾーイキャリーオール型番F49500サイズW:31×H:21×D:15色グレー付属品南京錠、鍵1本、クロシェット備考ショルダーストラップ長さ約103cm〜約121cmハンドバッグにもショルダーバッグにも使い分けができます。開閉ファスナー式付属の南京錠でロックできます。内ポケット×2背面ポケット×1表は底部分に鋲が4つあります。ショルダーストラップは7段階の長さ調整可。入学式に1度使用したのみです。裏側1箇所黒くなっています。その他は傷汚れなく美品です。素材···牛革(本革)スムースレザーカラー···グレー種類···ハンドバッグ特徴···2way