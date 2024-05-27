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【簡単接続・音質綺麗】YETI NANO マイク　ブルー（本体　ケーブルのみ）
商品番号 N32509544702
商品名

【簡単接続・音質綺麗】YETI NANO マイク　ブルー（本体　ケーブルのみ）
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#有名商品多数「YetiNano」は、ゲーム実況などの一人語りと、複数人が参加する時とで使い分けられるよう、「単一指向性モード」と「全方位モード」の2パターン対応です。「Yeti」よりも一回りほど小さいので、狭いスペースでも設置できます。【関連キーワード】ブルーBM300マイクロフォーンゲーム実況パソコンpc収録録音ラジオ会議ミーティングゲーミングgame卓上伸縮コンデンサーマイクサウンドハウスマイクイエティナノ黒2コンデンサーUSB優れたサウンドクオリティーPodcast、YouTube、ゲーム配信、Skype通話、ナレーション、ウェブ会議、オンライン授業等に適した並外れた存在感と繊細さをもつ2つのピックアップパターン2つの指向特性を備え、単一指向性モードはレコーディングやストリーミング、テレワーク複数人の会議等に適しています。瞬時に手元で調整できます。プロレベルのレコーディングとストリーミングYetiNanoはいつでも力強くクリアーなサウンドBlueVO!CEボーカルエフェクト無料のロジクールGHUBソフトウェアをダウンロードしてさらに細かくカスタマイズして、自分だけのオリジナルサウンドも作成できます最小限のスペースでスタイリッシュなプロレベルのストリーミングを提供します。Sherpaアプリケーションマイクゲイン、ヘッドフォンのボリューム、モニタリングの設定、ピックアップパターンの選択をPC（Windows、Mac）から細かくコントロールし、YetiNanoを適切にチューニングできます。YouTubeポッドキャストPodcastおすすめです単一指向性対応指向特性:単一指向性（カーディオイド）、無指向性（全方向性）サンプルレート:48kHzビットレート:24-bit周波数特性:20Hz-20KHzMaxSPL:120dB（THD:0.5%1kHz）インピーダンス:16ohmsRMS:130mWTHD:0.009%周波数特性:15Hz-22kHzSN比率:100dBYETIBlueMicrophones#BlueMicrophones#BlueYETIBLACKOUT
http://narcologia.ru/goods/perpetual759646.html
http://narcologia.ru/goods/Persia176388.html
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