約７.５万円◆TBYH◆シャイニングエナメルレザー 2wayバッグ◆レディース

TBYHJapan2wayハンドバッグ◆シャイニングエナメルレザー本牛革クロコの型押しなめらかな艶のある最上級のエナメルレザー。傷に強く撥⽔性があり、⽇常使いにも適しています。長財布、スマホ、手帳、日傘、500mlペットボトル、A4サイズの書類等までたっぷり収納可能（A4収納時は画像7枚目右上のようにサイドの上部が広がります）内側にはファスナーポケット、オープンポケットが施されておりますので小物の整理収納が出来て便利にお使いいただけます。ターンロック開閉式内装 ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、あおりポケット×1底鋲付きで、ハンドル、本体共にしっかりと作られ自立するので、外出先で床に置く際も安心です。取り外し可能なショルダーストラップ付き。手持ち・肩がけ・斜めがけと用途により使い分けられます。普段使いはもちろん、通勤や通学、改まった席などにも幅広く活躍する上品なデザインです。綺麗な状態でお得ですので、この機会に是非ご検討ください。【ブランド】TBYHJapan【参考定価】約７.５万円【素材】エナメルレザー（本革）【カラー】グレージュ系【サイズ】約W32×H25×D13ハンドル立ち上がり11ショルダー立ち上がり49（cm）【コンディション】金具に小傷ございますが、その他特に目立った汚れやダメージなくとても綺麗な状態です。◯即購入ＯＫです！急に削除する事がございますので、予めご了承下さいませ◯おまとめ割引、フォロー割引可能ですので、お気軽にコメントお願いします⇒#ytbgs500おまとめ割対象◯その他多数出品中ですので、ぜひご覧になってくださいイタリア革鞄職人ハンドメイド製品極美品新品同様ハンドバッグショルダーバッグ2wayバッグブランドバッグビジネスバッグ書類鞄パーティーバッグフォーマルバッグ本革クロコダイル型押し高級百貨店購入三越伊勢丹大丸高島屋パーティードレス結婚式二次会式入学式卒業式発表会お受験セレモニー



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