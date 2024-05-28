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SAMANTHAVEGA(サマンサベガ) バイカラーアクセントリボントートバック
商品番号 O22376964831
商品名

SAMANTHAVEGA(サマンサベガ) バイカラーアクセントリボントートバック
ブランド名 サマンサヴェガ
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用人気商品中心のリボンと、リボンからぶら下がった雫ストーンがポイントの新作バックです。リボン下にベルトを配置しており、飾り枠を配置する事でキレイめなコーディネートでもぴったりです。トートは煽りポケットが前後についており携帯もワンタッチで取り出せます。カラー···オフホワイト種類···ハンドバッグ特徴···A4サイズ収納可定価¥19800PayPayフリマでは当商品を少々お安く掲載しております。そちらもご覧下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/Sydney466049.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial71016.html
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☆バイカラーアクセントリボントートバック | SAMANTHAVEGA ...
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SAMANTHAVEGAのトートバッグを使ったコーディネート - WEAR
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