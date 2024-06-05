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付属品完備 ヴィヴィアンウェストウッド 三つ折り財布 がま口 ブラック 金オーブ
商品番号 V54601480116
商品名

付属品完備 ヴィヴィアンウェストウッド 三つ折り財布 がま口 ブラック 金オーブ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンのがま口折り財布。色はブラックでオーブはゴールドです。箱、ギャランティカードをお付けします。○アイテムヴィヴィアンウェストウッドVivienneWestwoodがま口折り財布　3つ折り財布ゴールドオーブ　オーブ総柄　柄ウォレット　WALLET金具メンズ　レディース　ユニセックス○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○仕様・札入れ×2・カード入れ×6・小銭入れ×2・ポケット×5○サイズタテ10.5cmヨコ13cm厚さ3.5cm平置き実寸。着画はお断りさせて頂きます。○状態多少の使用感はありますが、まだまだ気持ちよくご使用いただけます。ホックやがま口はパチンと締まります。○カラーブラック　黒色ゴールド　金色○素材レザー○付属品箱、ギャランティカードをお付けします。○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方は購入お控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号：7190
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