[AnyZip] スーツケース キャリーバッグ (M (60L),シルバー)

[AnyZip]スーツケースキャリーバッグキャリーケース軽量大型静音ダブルキャスター耐衝撃360度回転TSAロック搭載フレームタイプ旅行ビジネス出張(Mサイズ(60L),シルバー)AZ302-24-Silver新品未使用ですが、少し汚れ、キズがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。また保管状況により、箱にダメージがございます。※中の発泡スチロールがひっついている可能性もあります。色:シルバースタイル:AZ302-M【多階段キャリーバー】真ん中にあるボタンで自分に合う高さに調節できます。伸縮可能で使わないときにも簡単に収納できます。外寸（cm）：44*26*64 内寸（cm）：40*26*58 本体重量(kg)：3.97【耐衝撃構造】高級なABS＋PC混合樹脂を使用し、耐衝撃性や丈夫さなどの性能が満点です。そのうえ、箱体表面には特殊技術で傷つけにくいです。【TSAロック搭載】国内外にも関わらず、航空便をご利用する際に便利で、もっと安心です。そして、暗証番号式だから使いやすい。※TSAロックの鍵は税関検査のスタッフが持つマスターキーですので、付属しておりません。【頑丈な静音ダブルキャスター】高弾性のTPE衝撃軽減素材のキャスターを使用し、静かで耐摩耗性も高く、スムーズに360度の自由回転ができます。【持ち運びやすい】超軽量で携帯便利、女性に対しても楽でおしゃれなスーツケースです。出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO:A390



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