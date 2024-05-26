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マーリエパーエフデ リボン カットソー
商品番号 Y28903867117
商品名

マーリエパーエフデ リボン カットソー
ブランド名 マーリエパーエフデ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーリエパーエフデMaglieparef-deバックリボンカットソー背中のリボンが素敵なトップスです☆透け感があり、インナー次第で様々な着回しができます(*´﹀`*)シンプルなデザインなので色々なボトムスと併せやすいです☆流行に関係なく長くお使いいただけます♪大きく目立つ汚れや傷はなくまだまだ着用できます♪♪サイズ7身幅46肩幅32着丈52袖丈39素人検品素人の自宅保管品ですので多少の見落としたたみじわ香りうつり等ご了承くださいm(__)m
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