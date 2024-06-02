バグッタ SALLY ストライプ ノースリーブ ロングシャツ ベージュ S

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商品詳細
バグッタBaguttaSALLYストライプノースリーブロングシャツベージュSレディース清涼感のある上質な素材感が気持ちの良いシャツは、春先からカーディガンとのレイヤードスタイルでお楽しみ頂け、夏にはサラッと一枚で着こなして頂くのも素敵です。ヒップがすっぽりと隠れる着丈は安心感があり、またサイドに深めのスリットが施されていますので、タックインスタイルもお楽しみいただけます！クラシックな中に見事なまでのモダンテイストを挿入し、洗練されたクラシックと呼ぶに相応しいBagutta【バグッタ】ならではのデザインが魅力的◎春夏らしい、清涼感のあるお素材はデイリーな気軽さを持ち合わせつつ、女性らしさを感じる季節感溢れるスタイルに。クロップドパンツやデニム等と合わせたデイリーな着こなしは勿論、ワイドパンツやヒールと合わせてエレガントな印象の着こなしにもおすすめです。どんなスタイルにも上品な女性らしさを引き出してくれる1枚として、是非、自分らしい着こなしにさりげなく取り入れて頂きたい1枚です。【表記サイズ】レディース/S【実寸サイズ】肩幅：40.5cm 身幅：51.5cm 着丈：95cm 袖丈：-cm 【素材】綿100％【色】ベージュ×ホワイト【状態】クリーニング済み使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。【備考】オンラインショップ購入
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