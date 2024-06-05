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試着のみ　美品黒　トップス　ハート
商品番号 Y41449750014
商品名

試着のみ　美品黒　トップス　ハート
ブランド名 アリーバイダブルクローゼット
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドストック品福岡のpushmeharderという古着屋さんで1万円程で購入致しました。サイズが小さかったので、なくなく出品致します。カラー···透け感のあるブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏#ZARA#moussy#ブラックコーデ#ヴィンテージ#肩見せXmasクリスマスブランドタグおかりしてます。
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