MM6　ノースリーブシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。MM6のトップスです。襟のところと前身頃のところを結ぶデザインになっています。数回着用程度です。サイズ 38身幅48cm、着丈60cmカラー ネイビー綿 100%#マルジェラ#MM6