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MM6 ノースリーブシャツ
商品番号 K41840407244
商品名

MM6 ノースリーブシャツ
ブランド名 エムエム6メゾンマルジェラ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。MM6のトップスです。襟のところと前身頃のところを結ぶデザインになっています。数回着用程度です。サイズ　38身幅48cm、着丈60cmカラー　ネイビー綿　100%#マルジェラ#MM6
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