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2way ペプラムシアーベスト
商品番号 B21382149504
商品名

2way ペプラムシアーベスト
ブランド名 エジック
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

arrival)•Flowerpetals2wayペプラムシアーベスト商品番号：976019colour:ブラック/オフホワイトsize:F生地をたっぷりと使ったギャザーが贅沢。花びらのようなシルエットのシアーデザインベストカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏季節感···春、夏発売してすぐに売り切れたシアーベストです！【コーディネート】レイヤードに欠かせないベスト。いつものコーディネートに重ねるだけでこなれ感がでるベストは一枚持っていると便利。Swinghemキーネックタフタドレス(976016)と合わせるとベストがボリュームを出してくれ、ぐっと印象的な着こなしに。Tシャツなどに合わせるだけでいつものスタイルをアップデート。フェミニンさもプラスしてくれます。デザインタンクと合わせて涼し気に◎秋はリブニットなどと合わせれば、ロングシーズン楽しめます。＊サイズ情報補足着丈：49cm身幅：46cm肩幅：33cmウエスト：78cm季節感···春、夏、秋お値下げ不可/即購入可
http://narcologia.ru/goods/Addict123918.html
http://narcologia.ru/goods/composite647954.html
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