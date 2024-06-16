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レディース シャツ ロング ウエスト ストラップ 夏 半袖 スリム 秋
商品番号 E78876768293
商品名

レディース シャツ ロング ウエスト ストラップ 夏 半袖 スリム 秋
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡たくさんの商品の中から、ご覧頂きありがとうございます♡海外製のレディースアパレルを扱っています♪是非他の商品もご覧ください。↓#レディースアパレルのそらりくレディースのロングシャツです。落ち着いた雰囲気で夏から秋にかけて楽しめます！新品未使用です。カラー:アプリコットサイズ:M(他サイズをご希望の方はコメント下さい。)#新品#美品#淡色#淡色コーデ#韓国#オルチャン#韓国ファッション#綺麗#清楚#かわいい#夏服#春服#ストリート系#新作#インポート#セレクトショップ#オーバーサイズ#ドレス#妹系#レディース#ユニセックス#かわいい服#ノーブランド#お洒落#大人系★お読みください★□検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承の上、ご購入下さい。□仕事の関係上、7日〜10日後の発送とさせていただいております。お急ぎの方は購入をお控えください。□値下げ交渉は基本的にお受けできませんが、数点まとめて購入頂ける場合にはまとめ割をさせて頂きます。□お取り置きはできませんので、ご了承ください。
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