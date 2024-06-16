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ジャンポールゴルチエ　キャミソール
商品番号 M37492726658
商品名

ジャンポールゴルチエ　キャミソール
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 3,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンポールゴルチエキャミソール1〜2度着用保管によりシワございます■サイズ40　着丈約31.5㎝　身丈肩紐から約47㎝■ナイロン100%即購入◎自宅保管です神経質な方はご遠慮くださいカラー···グリーン柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋
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