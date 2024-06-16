ジャンポールゴルチエ　キャミソール

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商品詳細
ジャンポールゴルチエキャミソール1〜2度着用保管によりシワございます■サイズ40 着丈約31.5㎝ 身丈肩紐から約47㎝■ナイロン100%即購入◎自宅保管です神経質な方はご遠慮くださいカラー···グリーン柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋
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