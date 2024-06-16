alexander wang　アレキサンダーワン　ボーダーTシャツ・タンクトップ

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alexanderwang（アレキサンダーワン）のトップスです。レイヤードで着ていただくと、とてもかわいいです。サイズはXS、グレーのボーダーです。着用感のある中古品ですので、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。※専用対応は承っておりません。※ペット、喫煙者なし柄・デザイン...ボーダーカラー...グレー袖丈...袖なし季節感...夏