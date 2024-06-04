新品未使用タグ付　ZARA トップス　カットソー　Tシャツ　ブラック

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レディースカットソー シースルー Tシャツ新品未使用タグ付 ブランド名 ZARA色 ブラック 黒サイズ XS(日本サイズだとMに近いです) 身幅 約58.5 着丈 約60素材 レーヨン100 ポリエステル100 さらっとした生地感 伸縮性なし自宅保管品のため、たたみジワはご了承ください。