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新品未使用タグ付　ZARA トップス　カットソー　Tシャツ　ブラック
商品番号 R19263926818
商品名

新品未使用タグ付　ZARA トップス　カットソー　Tシャツ　ブラック
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディースカットソー　シースルー　Tシャツ新品未使用タグ付　ブランド名　ZARA色　ブラック　黒サイズ　XS(日本サイズだとMに近いです)　　　　身幅　約58.5　　　　着丈　約60素材　　レーヨン100　　　　ポリエステル100　　　　さらっとした生地感　　　　伸縮性なし自宅保管品のため、たたみジワはご了承ください。
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