ARNOLD PALMER アーノルドパーマー　Tシャツ　黒　大きいサイズ

○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品オークション鑑定済商品○アイテムARNOLDPALMERアーノルドパーマーTシャツ 黒 胸ポケット大きいサイズ XL春 夏 秋○サイズサイズ（相当）肩幅57cm身幅120cm袖丈24cm着丈72cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態腹部に汚れありますが、まだまだご活躍できます。○カラーブラック 黒○素材ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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