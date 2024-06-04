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ARNOLD PALMER アーノルドパーマー　Tシャツ　黒　大きいサイズ
商品番号 B22901597017
商品名

ARNOLD PALMER アーノルドパーマー　Tシャツ　黒　大きいサイズ
ブランド名 アーノルドパーマー
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品オークション鑑定済商品○アイテムARNOLDPALMERアーノルドパーマーTシャツ　黒　胸ポケット大きいサイズ　XL春　夏　秋○サイズサイズ（相当）肩幅57cm身幅120cm袖丈24cm着丈72cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態腹部に汚れありますが、まだまだご活躍できます。○カラーブラック　黒○素材ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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