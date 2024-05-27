【HERMES】エルメス エールバッグ 数回使用品

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【価格変更】8/17 148,000円→143,000円HERMESエルメス エールバッグ銀座直営店にて購入(名刺あり)【サイズ】:mm(素人採寸) W310×H240×D100革のキズはありますが、全体的には美品かと思います。(私見)・刻印D・箱保管・黒バック→未使用(保管中の薄コスレ有)・白バック表側→大きなシミ無、汚れ無 角汚れ無革が重なる部分に薄い色移り有使用時は見えません。内側→綺麗ですが革色の色移り？かと思われる箇所が2ヶ所あり。画像No.6に記載ありますが内側にボールペン?汚れがあります。・カデナ 新品未使用 ・付属品 クローシュ、鍵、箱、ショルダー、巾着・丸い金属金具 ザビ変色無・革の蓋、ベルトに数ヶ所スリキズ有・組み立て説明書無し商品すり替え防止の為、発送後の返品はお断りさせて頂きます。大幅な値下げには対応出来かねます。その為、購入前にご質問、写真追加など対応致しますので、コメントお待ちしております。used品とご理解の上、ご検討ください。尚、出品直後の大幅な値下げ依頼や神経質な方はご遠慮願いますその他、画像にてご判断ください。24時間以内にしっかり梱包し、メルカリ便にて早期発送します。